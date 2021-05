Concerti, Ultimo: annunciate le date del tour negli stadi nel 2022

Dopo aver annunciato il rinvio del tour negli stadi che avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 4 giugno da Bibione (Ve), oggi - 27 maggio - Ultimo ha comunicato le date della tournée che il cantautore romano terrà il prossimo anno. Come da comunicato stampa, i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Attraverso un post condiviso sui social, l’organizzatore degli spettacoli Vivo Concerti ha, inoltre, fatto sapere che: “Chi non intende usufruire del biglietto già acquistato, come da normativa, ha tempo fino al 27 giugno per presentare, su www.ticketone.it, un’istanza di rimborso alla quale corrisponderà l’emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto. In alternativa, è sempre possibile rivendere il proprio titolo d'ingresso su Fansale.it”.

Ecco il calendario:

5 GIUGNO 2022 - STADIO COMUNALE - BIBIONE

11 GIUGNO 2022 - STADIO ARTEMIO FRANCHI - FIRENZE

12 GIUGNO 2022 - STADIO ARTEMIO FRANCHI - FIRENZE

17 GIUGNO 2022 - STADIO DEL CONERO - ANCONA

22 GIUGNO 2022 - STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO - TORINO

25 GIUGNO 2022 - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - NAPOLI

26 GIUGNO 2022 - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - NAPOLI

30 GIUGNO 2022 - STADIO ALBERTO BRAGLIA - MODENA

3 LUGLIO 2022 - STADIO SAN NICOLA - BARI

7 LUGLIO 2022 - STADIO ADRIATICO - PESCARA

11 LUGLIO 2022 - STADIO CIBALI - CATANIA

12 LUGLIO 2022 - STADIO CIBALI - CATANIA

17 LUGLIO 2022 - CIRCO MASSIMO - ROMA

23 LUGLIO 2022 - STADIO SAN SIRO - MILANO

24 LUGLIO 2022 - STADIO SAN SIRO - MILANO