Smashing Pumpkins: un evento in streaming per i 30 anni dell’album di debutto

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un evento in streaming per festeggiare il trentesimo anniversario dell’uscita di “Gish”, l’album di debutto di Billy Corgan e soci, originariamente pubblicato il 28 maggio 1991.

Come comunicato dalla band statunitense attraverso un post pubblicato sui suoi canali social, il prossimo 29 maggio alle ore 17 nel fuso orario Pacific Time - quando in Italia saranno le 2 del mattino del 30 maggio - si terrà un livestream durante il quale il frontman e il batterista Jimmy Chamberlin della formazione di Chicago faranno ascoltare il vinile del disco, risponderanno alle domande dei fan e presenteranno in anteprima mondiale esclusiva musica inedita. L’evento sarà trasmesso dal Madame ZuZu’s, il tea shop di Corgan e Chloe Mendel a Highland Park, Illinois.

I biglietti per assistere all’iniziativa - che sarà possibile rivedere per le successive 24 ore dalla prima trasmissione - sono disponibili sul sito ufficiale del gruppo al prezzo di 19,91 dollari. Una parte del ricavato sarà devoluto a favore del rifugio per animali di Chicago, PAWS.

Sempre attraverso un post condiviso suoi social, gli Smashing Pumpkins hanno invitato il loro pubblico a condividere i propri ricordi legati a “Gish” sul sito web della band, a questa pagina, e a prendere parte a una caccia al tesoro “virtuale” al termine della quale il vincitore riceverà la “collezione completa di merchandise” per il 30esimo anniversario del disco.