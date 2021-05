NUOVOIMAIE, la risposta al servizio di Report del 24 maggio 2021

Il presidente di NUOVOIMAIE, l’avvocato e docente di diritto Andrea Micciché, in un video pubblicato sui canali social ufficiali dell’Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori ha risposto al servizio - dedicato alla storia dell’Istituto stesso - mandato in onda dalla trasmissione di Rai 3 “Report” in data 24 maggio 2021.