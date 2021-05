Maneskin, una tv bielorussa: ‘Un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati’. Video

Dopo la vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e Buoni”, brano vincitore della sessantunesima edizione del Festival di Sanremo, la formazione romana è stata oggetto di pesanti insulti e critiche da parte dell’autore e conduttore Grigoriy Azarenok di un programma televisivo trasmesso dall’emittente bielorussa CTV.

Il fatto è stato segnalato su Facebook dall’Associazione Bielorussi in Italia “Supolka”, che sulla propria pagina ha condiviso un estratto video - sottotitolato, doppiato e riportato più avanti - della puntata dello scorso 23 maggio della “rubrica ‘La medaglia di Giuda’ che fa parte della trasmissione domenicale ‘La Settimana’ che esce ogni domenica sul canale televisivo bielorusso CTV”, e ripreso da “Il Giorno”.

Secondo quanto riferito, nel corso della puntata “l’autore e presentatore Grigoriy Azarenok (Ryhor Azaronak) ha condiviso la propria opinione sul concorso musicale, i suoi vincitori e sui valori democratici occidentali in generale” e avrebbe dichiarato:

“Guardate che cosa ha vinto Eurovision. È un bestiario dei pervertiti, omosessuali degenerati, spazzatura che sa di AIDS. Per fortuna non l’hanno trasmesso in Bielorussia. Il mondo moderno della democrazia e del progresso sta avanzando con successo verso la demenza totale, verso le perversioni fuori di testa, verso gli individui in tanga, verso la distruzione di tutto ciò che è umano nell’uomo. Dobbiamo separarci da tale progresso dalla cortina di ferro. Preferiamo la dittatura. Tutto il mondo sprofonderà in questo abisso, ma la Bielorussia rimarrà un’isola di libertà”.

A seguito del trionfo del quartetto capitolino all’Eurovision Song Contest 2021, oltre alle ingiuste accuse rivolte contro il cantante dei Maneskin per la presunta sniffata in mondovisione di Damiano - vicenda su cui è intervenuto anche Vasco Rossi e si è chiusa con il risultato negativo del test antidroga a cui si è sottoposto volontariamente il frontman del gruppo -, numerosi sono stati gli omaggi della stampa specializzata internazionale, dei big (e dei figli dei big). Tra i tanti che si sono espressi sulla vittoria dei Maneskin - recentemente intervistati anche dal NME - alla manifestazione, anche Morgan ha detto la sua attraverso un post condiviso sui suoi canali social in cui ha scritto: “Invece di far polemica sui Maneskin, l’Italia colga l’occasione e se la tiri. La cultura è leva per la ricchezza”. Ecco il messaggio completo del musicista lombardo: