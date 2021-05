Deezer, un omaggio agli anni Ottanta con Wolf Alice e Laura Mvula

Deezer ha reso disponibile una playlist dedicata alle grandi hit degli anni Ottanta rilette in chiave contemporanea: “InVersions 80s‘“ si pone come un vero e proprio cover album dedicato al decennio che segnò l’età dell’oro delle audiocassette proponendo versioni contemporanee di hit come “Wicked Game”, “Africa”, “Orinoco Flow”, “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, “Tainted Love” e “Dancing in the Dark” firmate da - tra gli altri - Boy Pablo, Holly Humberstone, Laura Mvula e Wolf Alice.