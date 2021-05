The Orchard: accordo di distribuzione con Mass Appeal Records

The Orchard ha annunciato una partnership ufficiale con la Mass Appeal Records, una delle etichette più in vista sulla scena hip-hop della quale Nas (vincitore di un Grammy per la categoria Best Rap Album con il suo "King’s Disease") è co-proprietario. Da questo momento, quindi, la sua musica e quella dell'intero roster di MAR (inclusi i brani e gli album di Dave East e DJ Shadow) verrà distribuita da The Orchard.