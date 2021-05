Addio a Kevin Clark, era il batterista di 'School of Rock'

Questa mattina, sul presto, è morto, coinvolto in un incidente in bicicletta il 32enne Kevin Clark, noto per avere interpretato la parte del batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones nel film del 2003 diretto da Richard Linklater che aveva quale protagonista Jack Black 'School of Rock'.



Secondo TMZ, Clark stava andando in bicicletta a Chicago quando è stato investito da un veicolo.

È stato portato d'urgenza in ospedale, ma è stato dichiarato morto poco dopo le due del mattino. Alla guida dell'automobile, una donna di 20 anni, che è stata multata dalla polizia, ma non è stata arrestata.



"School of Rock" è stato l'unico ruolo cinematografico di Kevin Clark quale attore, che ha avuto una carriera nella musica. Nel corso degli anni, ha suonato in band come Dreadwolf e Robbie Gould. Nel 2018, Clark si riunì con Jack Black nel backstage durante un concerto dei Tenacious D a Chicago.