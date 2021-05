John Frusciante è tornato nel gruppo e Chad Smith dice...

Il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith in una intervista concessa a Pop Rocks di SiriusXM ha parlato del ritorno nella band californiana, un anno e mezzo fa, del chitarrista John Frusciante.

Ha spiegato Smith: "È tornato nel gruppo, ed è davvero emozionante e divertente, abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati. Ci conosciamo da tanto tempo, più di 30 anni, quindi è come indossare un paio di scarpe bene indossate che ti fanno sentire davvero bene, le rimetti e sono comode e un po' diverse, comunque stiamo facendo le nostre cose. Quindi è stato davvero divertente."



Parlando invece dei futuri piani della band di pubblicare un nuovo album che manca dai tempi di "The Getaway" (leggi qui la recensione), giugno 2016, Chad ha detto: "Non c'è fretta, con tutto quello che è successo nell'ultimo anno.

Quindi ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo un sacco di nuova musica, ne siamo molto entusiasti, quando sarà finito, sarà finito, e lo pubblicheremo, faremo qualche concerto il prossimo anno. Non vediamo l'ora di tornare di nuovo di fronte alla gente. Non abbiamo solo della nuova musica, ma vogliamo anche suonarla dal vivo. Questa è una parte molto importante delle esperienze della vita e sicuramente dell'essere una band. E' molto importante per noi. Avremmo suonato la scorsa estate. Ma vogliamo che sia sicuro per tutti e che sia davvero una bella esperienza per tutti, quindi abbiamo rimandato tutto, ma stiamo tornando e sarà fantastico".



Come noto, la storia di John Frusciante con i Red Hot Chili Peppers è piuttosto lunga e tormentata. Entrò nella band una prima volta dopo la morte del chitarrista Hillel Slovak nel 1988. Dopo avere pubblicato i due album che regalarono al gruppo il grande successo, "Mother's Milk" nel 1989 e "Blood Sugar Sex Magik" nel 1991, Frusciante dipendente dall'eroina lasciò la band durante il tour di "Blood Sugar Sex Magik". Tornò una prima volta sei anni più tardi, suonando negli album "Californication" (leggi qui la recensione) del 1999, "By The Way" del 2002 e "Stadium Arcadium" (leggi qui la recensione) del 2006 per poi lasciare ancora nel settembre 2009. Esattamente dieci anni dopo, il secondo e per ora definitivo ritorno nel gruppo.



Lo scorso mese di ottobre, John Frusciante ai microfoni della stazione radio digitale australiana Double J ebbe modo di dichiarare che suonare ancora una volta con Anthony Kiedis, Flea e Chad Smith era come "Tornare in famiglia, sono estremamente a mio agio con quelle persone. E' stato come se il tempo non fosse mai passato."