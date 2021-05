Eric Clapton non fu mai soddisfatto della sua cover di "I Shot the Sheriff" di Bob Marley

Nel luglio del 1974 Eric Clapton pubblicò, dopo l'eponimo esordio del 1970, il suo secondo album solista intitolato “461 Ocean Boulevard”. Un disco che giungeva dopo anni non semplici per il chitarrista britannico e che gli regalò la prima posizione della classifica di vendita statunitense degli album. Il brano più noto del disco è la cover della canzone dell'icona del reggae Bob Marley “I Shot the Sheriff” che, pubblicata come singolo, ha regalato a Eric Clapton la sua unica numero uno di sempre nella chart americana. “I Shot the Sheriff” era, in precedenza, uscita nell'ottobre 1973, inclusa nell'album dei Wailers capitanati da Bob Marley, "Burnin'".

Nonostante abbia conquistato la vetta della classifica Clapton non ha mai considerato la sua cover di "I Shot the Sheriff" soddisfacente. Nella sua autobiografia 'Eric Clapton: The Autobiography' pubblicata nel 2007, ha ammesso che al tempo delle sedute di registrazione di "461 Ocean Boulevard" non aveva idea di chi fossero i Wailers e ha riconosciuto di non avere fatto un buon lavoro sulla canzone. A convincerlo a incidere il brano fu il chitarrista George Terry che era entusiasta di "Burnin'".

Sebbene anche a Clapton non dispiacesse "Burnin'", non era sicuro di essere in grado di interpretarla al meglio. Così scrisse nel suo libro di memorie: "Era reggae hardcore e non pensavo che potessimo rendergli giustizia. Ne abbiamo fatto comunque una versione, ma non mi innamorai del modo in cui andò."

A parere di Slowhand, inoltre, la sua band non lo aiutò molto nella esecuzione. "Io sono cresciuto ascoltando ska, bluebeat e reggae nei club e alla radio per merito delle nostre comunità provenienti dalle Indie occidentali. Ma ciò era abbastanza una novità per gli americani e non erano schizzinosi come me riguardo al modo in cui doveva essere suonata." Clapton sentiva che mancava qualcosa, "Sapevo che non la stavamo facendo bene".Qualche tempo dopo, Eric Clapton ebbe modo di conoscere Bob Marley. Come racconta Clapton, sempre nella sua autobiografia, Marley lo chiamò e lui gli chiese di cosa parlava il testo, ma non ebbe grande soddisfazione dal re del reggae. "Non sono riuscito a capire molto della sua risposta. Ero solo sollevato dal fatto che sembrava abbastanza soddisfatto di quello che avevamo fatto."Dal momento che invece lui non era pienamente soddisfatto della sua "I Shot the Sheriff", rimase molto sorpreso quando la canzone salì fino alla cima della classifica. E, lasciando da parte le riserve sulle sue capacità applicate alla musica reggae, ci riprovò anche l'anno successivo con "Don't Blame Me" (inclusa nel suo terzo album solista uscito nel 1975, “There's One in Every Crowd” , scritta insieme a George Terry), dove, addirittura, si spinge fino al punto di cantare i testi interamente in un patois giamaicano. Eric Clapton definì "Don't Blame Me" una sorta di sequel di "I Shot the Sheriff". Ma nemmeno quella gli piacque. "Non andava bene. Sembrava che stessimo spremendo una formula, che in effetti era proprio ciò che stavamo facendo".