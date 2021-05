Concerti, Fast Animals and Slow Kids: al via il 'Dammi più tempo' tour

I Fast Animals and Slow Kids annunciano le prime date del loro tour acustico 'Dammi più tempo'. Il calendario, che potete consultare più sotto, verrà completato con l'aggiunta di altri concerti.

Il tour sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band in un’inedita versione acustica. Raccontano I Fast Animals and Slow Kids: "Torniamo in tour" Solamente a leggere queste tre parole ci gira un po’ la testa. Se ripensiamo al nostro ultimo anno e mezzo di vita è evidente come ci sia mancato qualcosa di fondamentale: far sentire la nostra musica dal vivo. Abbiamo sempre pensato che una canzone per essere davvero completa debba essere suonata davanti a qualcuno e quando abbiamo capito che tutto ciò non sarebbe stato possibile per un po' è come se ci fosse venuta a mancare la terra da sotto i piedi. Il concerto è l’unica frazione della nostra esistenza come musicisti che non è caratterizzata dal dubbio; in quell’ora e mezza torniamo a sentirci una parte del tutto ed è come se in qualche modo ci venisse regalato del tempo in più, come se quell’ora e mezza non fosse ascrivibile al resto della nostra vita. Quest'estate finalmente torniamo in tour, finalmente torniamo a casa”.

A inaugurare il conto alla rovescia verso la partenza del tour estivo, il documentario 'Dammi più tempo', in cinque puntate, a partire da giovedì 27 maggio sul canale YouTube del gruppo.

In ciascun episodio, la band si racconta nella sua Perugia e dice del documentario: “Una delle più grandi fortune del nostro essere musicisti è il fatto che, andando avanti, accumuliamo sempre più ricordi, più immagini, più sensazioni, più canzoni e tutto questo si mescola infine nel cocktail dei pensieri della nostra mente e ci teletrasporta avanti e indietro nel tempo: ci fa riflettere su quello che siamo stati e quindi, inevitabilmente, quello che siamo e che potremo essere. Abbiamo registrato cinque dischi per un totale di cinquantaquattro canzoni: cinquantaquattro film, più o meno sfocati, della nostra vita. Con questo documentario abbiamo voluto fissare l’immagine che abbiamo di noi stessi, per poterla rimetterla in discussione fra qualche anno; abbiamo cercato di trascorrere un altro attimo ancora con la nostra musica, per poter finalmente vederla camminare con le proprie gambe; abbiamo guardato al passato per vedere il nostro futuro”.

Calendario:

25 giugno 2021 - Firenze @ EDERA NIGHT 6.0

30 giugno 2021 - Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica

5 luglio 2021 - Collegno (TO) @ FLOWERS FESTIVAL c/o Cortile della Lavanderia a Vapore

7 luglio 2021 - Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

9 luglio 2021 - Bellaria Igea Marina (RN) @ Beky Bay

15 luglio 2021 - Brescia @ Arena Campo Marte

16 luglio 2021 - Padova @ Parco della Musica

30 luglio 2021 - Segrate (MI) @ Circolo Magnolia

1 agosto 2021 - Parco Regionale del Monte Cucco (PG) @ SUONI CONTROVENTO – concerto in alta quota

Prevendite online e, a partire dalle ore 11.00 di lunedì 31 maggio, nei punti vendita autorizzati.