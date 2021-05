Grateful Dead: esce la ristampa di "Skull & Roses"

Il prossimo 25 giugno in occasione del cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione uscirà la ristampa del doppio album "Grateful Dead", meglio conosciuto dai fan come "Skull & Roses" (in riferimento alla cover disegnata da Alton Kelley e Stanley Mouse), che includeva nell'edizione originale brani registrati nel marzo ed aprile 1971 a New York e nella città della band, San Francisco.

"Grateful Dead (Skull & Roses): Expanded Edition" include le 11 tracce dell’album originale che sono state rimasterizzate dai nastri analogici stereo dall’ingegnere del suono David Glasser utilizzando il Plangent Process Speed Correction. Il cofanetto include inoltre un bonus disc con 10 inedite tracce live che sono state registrate il 2 luglio 1971 al Fillmore West, l’ultima performance della band nella storica sede di San Francisco.

Il disco sarà pubblicato il 18 giugno come doppio LP che contiene una nuova versione rimasterizzata dell’album stampata in vinile 180 grammi. "Grateful Dead (Skull & Roses): Expanded Edition" aggiunge all’album originale più di un’ora di audio inedito registrato il 2 luglio 1971 al Filmore West di San Francisco. Gli highlights tra le nuove aggiunte includono la versione di 17 minuti di “Good Lovin’” che immortala Pigpen completamente in controllo del pubblico del Fillmore West e la bellezza struggente della versione della band di “Sing Me Back Home” di Merle Haggard. “The Other One” appare nel bonus disc, registrato alcuni mesi dopo la versione contenuta nell’album originale, questa versione è decisamente allo stesso livello.

"Grateful Dead (Skull & Roses): Expanded Edition"

Tracklist:

Disc One: Original Album Remastered

1. “Bertha”

2. “Mama Tried”

3. “Big Railroad Blues”

4. “Playing In The Band”

5. “The Other One”

6. “Me & My Uncle”

7. “Big Boss Man”

8. “Me & Bobby McGee”

9. “Johnny B. Goode”

10. “Wharf Rat”

11. “Not Fade Away/Goin’ Down The Road Feeling Bad”

Disc Two: Fillmore West, San Francisco, CA (7/2/71)

1. “Good Lovin’” *

2. “Sing Me Back Home” *

3. “Mama Tried” *

4. “Cryptical Envelopment”> *

5. Drums> *

6. “The Other One” *

7. “Big Boss Man” *

8. “Not Fade Away”> *

9. “Goin’ Down The Road Feeling Bad” *

10. “Not Fade Away” *

* mai pubblicati prima



