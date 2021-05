Elisa ricorda le parole che le disse un produttore maschilista

Attraverso il suo canale Instagram Elisa coglie l'occasione datale dall'episodio di discriminazione di genere patito nei giorni scorsi dalla componente del gruppo The Jackal, Aurora Leone, per raccontare una storia in qualche modo simile che le accadde molti anni fa.

Aurora Leone, ricordiamo per quanti non ne fossero al corrente, si era vista allontanare dal tavolo della Nazionale Italiana Cantanti da un dirigente (che poi si è dimesso dal suo ruolo) al seguito della squadra “perché donna” (“Ti devi alzare perché le donne non possono stare al tavolo delle squadre”, ha raccontato l'artista a Fanpage, presente al ristorante insieme al collega Ciro Priello).

La musicista di Monfalcone ricorda sul suo social network un episodio accadutole ancora prima di iniziare la carriera, quando era solo una teenager, ed ebbe a che fare con un produttore evidentemente maschilista che la pregò di lasciare perdere qualsiasi velleità autoriale e pensare solamente a cantare facenda leva sul fatto che fosse carina. Nel suo racconto riporta inoltre cosa le accadde una dozzina di anni più tardi quando ebbe l'onore di lavorare insieme alla leggendaria Tina Turner.

L'invito che Elisa rivolge a tutte le donne è quindi questo: "Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto."