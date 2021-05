Måneskin, programmati i primi concerti in festival internazionali

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e Buoni” (doppio disco di platino), i Måneskin, per l’estate 2022, annunciano oggi le prime date previste al Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg), festival attesissimi dal pubblico di tutta Europa sui cui palchi si sono esibiti i più grandi nomi della musica mondiale e che si svolgeranno dal 3 al 5 giugno. La prestigiosa lineup del 2022 include artisti del calibro di Green Day, Muse, Volbeat, Bullet For My Valentine, Lewis Capaldi e molti altri. Una grande ripartenza live che vedrà la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan anche in una dimensione internazonale.

A questa notizia si aggiungono i nuovi sold dei concerti (sempre organizzati e prodotti da Vivo Concerti) previsti quest’inverno e la prossima primavera nei palasport di Napoli (sabato 26 marzo 2022 al PalaPartenope) e Firenze (giovedì 31 marzo 2022 al Nelson Mandela Forum), che raddoppiano con due date, previste per domenica 27 marzo a Napoli e venerdì 1 aprile a Firenze. Il gruppo ha già registrato in pochissimo tempo il tutto esaurito delle date al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre), a cui si è aggiunto un terzo show al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022. La tournée farà poi tappa il 20 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), il 3 aprile al Pala Alpitour di Torino, l’8 aprile al PalaFlorio di Bari e si concluderà nell’iconica Arena di Verona il 23 aprile 2022.