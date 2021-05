Fedez torna al rap con tha Supreme, ma il nuovo video viene bloccato

Per festeggiare i primi dieci anni dell’album "Penisola che non c’è", Fedez torna a rappare. "Vi avevo promesso un freestyle per i 10 anni di 'Penisola che non c’è'. Solo rap, solo su YouTube come ai vecchi tempi. Però prima dobbiamo girare il video", aveva spiegato l'artista tempo fa su Instagram. Per mantenere la promessa, ha fatto squadra con tha Supreme (featuring) e Young Miles (alla produzione). La collaborazione è intitolata "Game Freestyle": il pezzo, in un primo momento annunciato per oggi su YouTube, mercoledì 26 maggio dalle 15, è stato posticipato.

Il video originale, che si sarebbe dovuto ispirare all'immaginario di GTA, però, è stato bloccato. Fedez, che in questo periodo è anche dentro il polverone del "caso" Primo Maggio, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale ha spiegato: "Oggi doveva uscire il videoclip con Tha Supreme e Young Miles, che aveva montato personalmente tha Supreme. Ha lavorato giorno e notte per tre giorni. Il video era pronto. Questa mattina gli avvocati di GTA ci hanno detto che non possiamo utilizzare le immagini per il video". Il rapper non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quale sia il problema, ma presumibilmente potrebbe trattarsi di una questione relativa al copyright. Ricordiamo che Grand Theft Auto V è un titolo sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games.