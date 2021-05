SoundCloud, al via le Clubhouse Sessions

E’ la Dj ed ex volto di MTV Jasmine Solano la conduttrice delle Clubhouse Sessions, serie di talk con artisti organizzati da Soundcloud inaugurata oggi, mercoledì 26 maggio: il ciclo di incontri, che avrà cadenza settimanale, avrà per protagonisti i nomi coinvolti nel programma varato dalla piattaforma svedese con quartier generale a Berlino First on SoundCloud come Charmaine, Ela Minus, Kid Quill, Lourdiz, Otis Kane, Payday, Sofia Mills e SoFaygo. Le registrazioni integrali degli eventi effettuati su social di drop-in audio saranno rese disponibili sui profili Soundcloud degli artisti invitati agli incontri. Dopo l’ospitata inaugurale, assegnata al rapper SoFaygo, il primo ciclo di contenuti del nuovo format si protrarrà fino al 21 luglio prossimo.