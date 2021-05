Fedez, la Vigilanza Rai dice no alla sua audizione

No all'audizione di Fedez in Vigilanza, sì ad una memoria del rapper sul caso 'Rai-Primo Maggio'.

La commissione parlamentare di Vigilanza Rai non ha votato sulla richiesta di audizione formulata da Fedez, ma ha deciso, accogliendo all'unanimità la valutazione del presidente della Commissione vigilanza Rai, Alberto Barachini, di non audire il rapper poiché si tratta di un'audizione impropria e inopportuna. Impropria per il ruolo della Commissione ed anche alla luce del fatto che non vi sono precedenti. Inopportuna per le azioni legali in corso, intraprese da Rai e annunciate da Fedez sui social. La Commissione, poi, accogliendo le istanze di chi chiedeva comunque di poter avere la versione di Fedez, ha deciso di inviare al rapper una nuova richiesta di una sua memoria sui fatti del Concertone.

INelle scorse ore con una storia di Instagram Fedez ha risposto - molto polemicamente - al provvedimento legale preso dal servizio pubblico nei suoi confronti dopo l'ormai nota polemica seguita alla partecipazione del rapper milanese allo scorso Concerto di Primo Maggio di Roma. La Rai, infatti, ha deciso la querela per diffamazione contro il rapper per "l'illecita diffusione" dell'audio della telefonata con i vertici di Rai3 e per diffamazione aggravata "della società e di una sua dipendente". "Sono orgogliosissimo a maggior ragione di quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Affronto le conseguenze", la replica di Fedez.