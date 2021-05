Rockstar Games (GTA) apre un’etichetta (con due promoter italiani)

Chi conosce la saga di “Grand Theft Auto” sa quanto Rockstar Games tenga in considerazione la musica: nella versione online del suo titolo più famoso - che nelle precedenti edizioni ospitava delle vere e proprie radio in-game - erano previste, tanto per dire, delle vere e proprie esibizioni “virtuali” di Dj sulla falsariga di quelle tenute da star della consolle come Diplo su Fortnite. Non stupisce, quindi, che la società con quartier generale a New York City abbia deciso di fare il grande passo facendosi coinvolgere direttamente nella nascita di una nuova etichetta.