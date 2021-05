Marilyn Manson, emesso un mandato d'arresto

La polizia dello stato americano del New Hampshire ha emesso un mandato di arresto attivo per Marilyn Manson in relazione ad alcune accuse di aggressione. Manson, 52 anni, è accusato di due capi di imputazione legati a un"reato di classe A - semplice aggressione" che coinvolge un videografo. Il fatto sarebbe avvenuto durante un concerto a Gilford nel 2019.

In un comunicato, la polizia ha spiegato che il cantante e i suoi agenti "erano a conoscenza del mandato da tempo. Ma che non hanno compiuto alcuno sforzo per rispondere alle accuse", ha sottolineato la polizia in una comunicazone ufficiale riportata dalla BBC. La dichiarazione del dipartimento di polizia di Gilford spiega anche che ogni accusa comporta una possibile condanna a meno di un anno di carcere e una multa fino a $ 2.000 (£ 1.415).

La polizia ha aggiunto che le presunte aggressioni "non sono di natura sessuale". Manson, il cui vero nome è Brian Hugh Warner, finora non ha rilasciato commenti pubblici sulla questione. Altri guai per il rocker. All'inizio di questo mese è emerso che l'ex assistente di Manson, Ashley Walters, hacitato in giudizio il cantante, accusandolo di violenza sessuale.

Il team legale della signora Walters ha presentato una denuncia in California. Ha affermato che Manson era "un boss terrificante e violento, ha detto agli amici che potevano abusare di lei e l'ha fatta lavorare per 48 ore di seguito". Lo staff di Manson ha "negato qualsiasi accusa di aggressione e violenza ai danni della Walters".