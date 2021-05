Ora anche Vasco prende in giro i francesi: "Bigotti"

Vasco a tutto campo: il rocker nazionale continua a intervenire sulla vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021, e sulla successiva vicenda che ha visto il cantante Damiano ingiustamente accusato dai francesi di essersi drogato in diretta TV, durante la finale.

Come vi abbiamo raccontato, ovviamente la questione si è risolta in una bolla di sapone: lo stesso cantante ha preso in giro i francesi condividendo il comunicato degli organizzatori con un "Voila", il ritornello della canzone d'oltralpe classificatasi seconda.

Già stamattina Vasco era intervenuto sulla questione dell'accusa a Damiano: “Da un lato è anche bello che sia accaduto perché dimostra come con il rock i pregiudizi sono duri a morire. E se anche fosse stato, cosa conta? Sei lì per valutare la musica, non i comportamenti, la vita privata. A parte che si vede benissimo che loro sono pulitissimi. E freschi".

Poi oggi è tornato sulla questione con un post su Instagram, che alludeva al test che Damiano ha volontariamente sostenuto per dimostrare di essere pulito. Un meme con protagonista gli Stones e l'hashtag #Bigotti, per i francesi

Quanto alla vittoria, ha commentato nell'intervista de La Repubblica: