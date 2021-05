Partita del Cuore, Ramazzotti si ritira: ‘Mi dissocio da ogni atteggiamento discriminatorio’

Non è bastato l’appello del capitano e presidente della Nazionale Italiana Cantanti Enrico Ruggeri a spegnere le polemiche riguardanti l’episodio di discriminazione che ha avuto per vittima, ieri sera, alla vigilia della Partita del Cuore in programma stasera, l’attrice Aurora Leone del collettivo dei The Jackal, allontanata dal tavolo del ristorante presso il quale la squadra stava mangiando (nonostante avesse ricevuto una convocazione ufficiale) da due dirigenti del team - uno dei quali è stato riferito essere il direttore generale della formazione Gianluca Pecchini - perché donna.

Eros Ramazzotti, che era atteso insieme ad altri colleghi sul prato dell’Allianz Stadium di Torino per l’incontro con i Campioni della Ricerca per la trentesima edizione dell'evento benefico, ha annunciato - per mezzo del proprio canale Instagram ufficiale - il proprio ritiro dall’evento sportivo a carattere benefico.

“Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti”, ha scritto il cantante capitolino: Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole. Sono da sempre contro ad ogni forma di violenza e mi dissocio completamente da ogni atteggiamento discriminatorio”.

“La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo”, ha concluso Ramazzotti: “In attesa di chiarire l’accaduto nelle opportune sedi, farò la mia parte donando direttamente e personalmente alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli”.

Tra le tante manifestazioni di solidarietà all’attrice partenopea è arrivata - oltre a quella di colleghi come Andro dei Negramaro e di colleghe come Alessandra Amoroso, anche quella di Fedez: “Sconcertante che un evento benefico si trasformi nella sagra del machismo”, ha scritto il rapper in una story sul proprio profilo Instagram ufficiale, “Onestamente fa specie il silenzio dei partecipanti all’iniziativa che hanno assistito alla scena”.