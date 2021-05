Takagi & Ketra, un’altra estate con Giusy Ferreri: in arrivo ‘Shimmy Shimmy’

“Non c’è due senza tre”, come da loro stessa ammissione: dopo “Amore e capoeira” del 2018 e “Jambo” del 2019 Takagi & Ketra, il duo di produttori composto dal già Gemelli Diversi Alessandro Merli e Fabio Clemente, quest’ultimo anche titolare di una carriera parallela con i Boomdabash, tornano a collaborare con Giusy Ferreri per un nuovo singolo estivo: il brano, intitolato “Shimmy Shimmy”, sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì, 28 maggio.

“Quest’estate torniamo per la terza volta insieme a Giusy - grande interprete e cantante oltre che meravigliosa amica - per far muovere tutti al ritmo di ‘Shimmy Shimmy’, una canzone che richiama le atmosfere care alla musica araba e mediorientale”, hanno dichiarato i due producer: “Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop, un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest’anno si arricchisce con molti suoni da quelli della darabouka, strumento a percussione usato in Nord Africa, Medio Oriente e Asia, al caratteristico sitar indiano. Un mix esplosivo che riporta alla mente il fascino delle belly dancer: ‘Shimmy Shimmy’ infatti è proprio il tipico movimento della danza del ventre, sensualissimo e vibrante di energia positiva, quella di cui abbiamo bisogno ora che d’improvviso tutto sembra poter ricominciare a vivere”.

“E anche questa volta Takagi e Ketra hanno fatto breccia nel mio cuore, coinvolgendomi in questo nuovo viaggio che vuole essere un omaggio all’Arabia e al Medioriente”, ha aggiunto Giusy Ferreri: “Con questa ulteriore collaborazione andiamo a completare coerentemente il nostro viaggio musicale. Le loro sonorità arrivano sempre potenti, incalzanti ed energiche e non ho saputo resistere a Shimmy Shimmy, sono certa che in tanti avranno voglia di ballarla e divertirsi insieme a noi”.