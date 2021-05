Queen e Adam Lambert: annunciata una nuova data in Italia a luglio 2022

Alla luce della grande richiesta di biglietti da parte dei fan, i Queen - che il prossimo anno riporteranno on the road con Adam Lambert il loro “Rhapsody Tour”, bloccato come tutti gli altri show dal vivo dall’emergenza sanitaria da Covid-19 - hanno annunciato nuove date nella branca europea della loro tournée, già rimandata due volte a causa della pandemia. Tra i nuovi appuntamenti confermati ne figura uno previsto per il 10 luiglio 2022 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, che fa il paio con quella - già sold-out - già annunciata per il giorno successivo, l’11 luglio, sempre presso la stessa venue.

Le prevendite per il nuovo concerto saranno aperte sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate a partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 26 maggio: i biglietti già emessi per gli show della storica band britannica annunciati prima per il 2020 e poi per il 2021 saranno ritenuti validi solo per il concerto dell’11 luglio 2022. Gli organizzatori hanno fatto sapere che “non saranno possibili cambi di data per i biglietti già emessi”.

Rinviato per due volte a causa della pandemia di Covid, il Rhapsody Tour attraverserà il Vecchio Continente e il Regno Unito tra metà maggio e fine luglio 2022, con partenza a Belfast il 28 maggio e chiusura a Helsinki il 24 luglio.

“Questa è una nuova spaventosa produzione che porta l'eredità dei Queen a un nuovo livello. Ne sono molto orgoglioso”, ha fatto sapere Brian May a proposito della macchina scenica approntata per la serie di date, opera dello scenografo di Stufish Entertainment Architects Ric Lipson e del lighting designer Rob Sinclair, che collaborano da anni ai tour della band: “Non vedo l'ora di tornare in Europa, ci siamo divertiti molto durante il nostro ultimo tour e sono davvero entusiasta di portare questo nuovo spettacolo”, ha aggiunto il frontman Adam Lambert.