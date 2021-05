Maneskin, Damiano ironizza sui francesi dopo il test negativo: “Voilà”

Test anti-droga fatto, risultato negativo e vicenda chiusa. Damiano, la voce dei Maneskin, ha rigettato al mittente tutte le accuse sin dalle prime scintille di polemica: “Siamo contrari alle droghe. Non ho usato cocaina. Non scherziamo. Non dite queste cose”, aveva spiegato la voce del gruppo. Ma il mondo dei social non conosce resa. Tantissimi haters, in larga parte francesi (La Francia è arrivata seconda, ndr), hanno preso di mira l’artista, alimentando il caso del presunto uso di stupefacenti, rivelatosi poi un falso.

Damiano, da rocker irriverente, non è stato a guardare. E in attesa di fare il test, per mettere a tacere le malelingue che chiedevano la squalifica della band vincitrice dell’Eurovision, con il sorriso sprezzante ha risposto colpo su colpo: dai paragoni con Fabio Grosso, colui che siglò il rigore decisivo per la vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006 contro la Francia, fino a “I Francesi? Coppa in faccia”, come raccontato nella nostra intervista. E adesso, in ultimo, una storia su Instagram: al post della ufficializzazione della negatività del test e della chiusura della vicenda, ha scritto un bel “Voilà”. Guardatevi le sue storie su Instagram, vi strapperanno un sorriso. Ovviamente sono in tanti ad andargli dietro.