Instagram si apre al merchandise musicale

La piattaforma social di proprietà di Facebook ha stretto un accordo con Merchbar, società specializzata nella vendita di merchandise musicale, per permettere agli artisti di poter vendere sulla piattaforma i propri articoli. La nuova funzionalità, al momento dell’attivazione, non sarà disponibile a tutta la comunità di artisti presente su Instagram, ma solo a una selezione di 4.300 nomi, già clienti di Merchbar, che potranno aggiungere il nuovo elemento a quelli già disponibili come video, stories e dirette: per attivare l’opzione sarà sufficiente aggiungere un tag dedicato al post per mezzo del quale si vuole promuovere i propri prodotti.