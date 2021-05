Carmen Consoli e la fecondazione assistita: "Nella mia famiglia arcobaleno siamo felici"

Mentre segue le ultime fasi di lavorazioni del suo nuovo album "Volevo fare la rockstar", che romperà un silenzio lungo sei anni, tanti quanti ne sono passati dall'ultimo, "L'abitudine di tornare" del 2015, Carmen Consoli rilascia alla vicedirettrice vicario del Corriere della Sera Barbara Stefanelli - per il suo podcast "Mama non Mama" - un'intervista nella quale racconta la sua esperienza con la fecondazione assistita: "Probabilmente qualcuno al governo italiano ci sta pensando di portare questa pratica anche qui no? Io sono il test. E insieme a me, credo Gianna... Tante altre persone in Italia hanno fatto questo e sono tanti, sono veramente tanti che popolano questo Paese e che hanno fatto ricordo a questo tipo di fecondazione, no?".

La cantautrice siciliana già in passato al quotidiano milanese aveva spiegato i motivi della sua scelta. Ora torna a farlo, raccontando i due anni di viaggi a Londra per riuscire a concepire Carlo Giuseppe (che oggi ha 8 anni: "Sembra crescere sereno, nella mia famiglia arcobaleno siamo felici"), grazie alla selezione di un donatore - non anonimo - laureato in medicina e amante della musica classica:

"Innanzitutto volevano sapere come fossi, chi fossi, io non ho potuto negare quello che facevo. Volevano sapere se era un desiderio profondo o qualcosa che tendesse a sostituire la mancanza di mio papà o se fosse un rifiuto della figura maschile, per capire se questo bimbo fosse un ripiego, una forma di rivalsa contro l'universo maschile, la convenzione, un atto di egoismo. non so neanche come definirmi. Un personaggio pubblico? Un personaggio popolare? Carlo Giuseppe arrivò nel 2013 dopo due piccoli infiniti anni di tentativi in cui stavo più in Inghilterra che in Italia".

Dopo "L'abitudine di tornare" Carmen Consoli ha pubblicato nel 2018 l'album "Eco di sirene", registrazione del tour del 2017 che la vide condividere i palchi con le musiciste Elena Guerriero (sintetizzatore, tastiera, percussioni), Emilia Belfiore (violino) e Claudia Della Gatta (violoncello). Con Levante ha inciso il singolo "Lo stretto necessario", incluso nell'album "Magmamemoria" della giovane collega, con Colapesce e Dimartino ha invece inciso "Luna araba", estratto come singolo lo scorso anno dall'album congiunto dei due cantautori siciliani "I mortali". La Disney l'ha scelta per cantare nella versione live action di "Mulan" la canzone della colonna sonora, "Coraggio, onestà e lealtà". Da novembre tornerà a suonare dal vivo con il tour legato all'albun "Volevo fare la rockstar".