Nazionale Italiana Cantanti: stasera su Canale 5 ‘La partita del cuore - 30° edizione’

Nella prima serata di oggi, martedì 25 maggio, Canale 5 trasmetterà in diretta “La partita del cuore - 30° edizione”, evento sportivo che vedrà scendere in campo all’Allianz Stadium di Torino la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca per una sfida i cui proventi saranno devoluti a sostegno dell'Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus.

L’incontro, che sarà diretto da un terna arbitrale tutta al femminile composta da Maria Marotta e dalle assistenti Francesca Di Monte e Lucia Abruzzese, vedrà affrontarsi la compagine di artisti musicali guidata da Enrico Ruggeri e composta da - tra gli altri - Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, i rapper Shade e Random (con Fabio Capello e Marco Masini in veste di allenatori e il celeberrimo paroliere e presidente di SIAE Mogol come presidente), oltre che all’attore Raoul Bova e ai calciatori Franck Ribéry e Maicon, e la formazione capitanata da Andrea Agnelli, che potrà contare - oltre che a Siniša Mihajlović in veste di allenatore e Sandro Giacobbe in quella di team manager - sulle presenze di John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Gigi Buffon, Nelson Dida, Francesco Totti, gli attuali piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani, il professor Matteo Bassetti e molti altri.

Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando - per mezzo del numero solidale già attivato 45527 - 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro.