Eurovision 2022 a Roma? La sindaca Raggi non perde tempo. E il direttore di Rai1...

L'Eurovision 2022 si svolgerà in Italia, dopo il trionfo dei Maneskin sabato notte a Rotterdam (l'olandese Duncan Laurence aveva vinto la competizione nel 2019). Simona Martorelli, capo delegazione Rai, ha annunciato durante la conferenza stampa post-proclamazione che sarà aperto un bando per ospitare l'evento nel 2022 e che tutte le città potranno mandare la loro candidatura. Solo quattro, nei fatti, possono ospitare un evento come l'Eurovision: Bologna, Milano, Roma e Torino.