Welfare dello spettacolo, critiche anche da La Musica che Gira

Non ha per niente soddisfatto i coordinamenti delle maestranze di settore il nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo varato all’interno del Decreto Sostegni Bis lo scorso 20 maggio: dopo i Bauli in Piazza, anche La Musica che Gira - la piattaforma di confronto tra lavoratori, imprenditori e professionisti della musica e dello spettacolo nata un anno fa dopo l’esplosione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - si è espressa in termini molto critici nei confronti dei provvedimenti annunciati dal ministro Franceschini.