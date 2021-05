Spotify Fan study: cosa rivela, cosa conclude e a cosa serve veramente

Reach (portata geografica), Engagement (livello di interazione), Releases (nuove uscite), Merch (vendita di merci al dettaglio): sono queste le quattro aree di esplorazione sulle quali si concentra il Fan Study di Spotify, pubblicato all’interno di un mini-sito che appare sinceramente costruito come una jump page per promuovere alcune caratteristiche ed opzioni offerte dalla piattaforma. Al motto di “i fans lo rendono possibile e noi abbiamo i dati per dimostrarlo”, lo studio esamina 15 argomenti specifici, e in estrema sintesi rivela quanto segue: