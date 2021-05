Spotify, a New York una nuova causa per violazione di brevetto

Guvera, servizio streaming australiano uscito dal mercato nel 2017, ha citato in giudizio Spotify presso il tribunale di New York per violazione di brevetto: alla società guidata da Daniel Ek i titolari del DSP fondato nel 2008 da Claes Loberg e Brad Christiansen contesta l’appropriazione indebita della soluzione - già depositata con successo sia presso l’ufficio brevetti australiano, nel 2009, che quello americano, un anno dopo - che associa le inserzioni pubblicitarie in base alle caratteristiche e alle preferenze degli utenti.