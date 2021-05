Eurovision 2022: quali città italiane lo possono ospitare? Solo quattro...

All'indomani della vittoria dei Maneskin a Eurovision 2021, è iniziato il toto-nomi e il toto-città. Come noto, il paese ospitante si prende l'impegno di ospitare e co-organizzare lo show dell'anno successivo assieme alla European Broadcasting Union, che fissa i paletti e il regolamento della manifestazione. L'anno prossimo tocca all'Italia, quindi.

Sul toto-nomi, già ieri si facevano diversi ipotesi (Su tutti quello di Alessandro Cattelan, appena uscito da Sky e diviso tra Rai e Netflix). Ma è presto: la prima decisione che verrà comunicata è quella della città che ospiterà lo show. E qua si aprono diversi scenari.

In passato la candidata ideale è stata Torino, come ha rivelato la Rai, che l'aveva presa in considerazione per il post-Gabbani, se avesse vinto. Ma la Rai ha anche specificato che oggi le condizioni sono cambiate e che la scelta non è scontata.

Già, ma quali sono i criteri per scegliere la città? Il sito Eurofestivalnews ne elenca 3, a partire dal regolamento.

Arena o altra struttura chiusa con una capienza di almeno 10.000 posti effettivi con il palco e una altezza di almeno 18 metri.

o altra struttura chiusa con una capienza di almeno 10.000 posti effettivi con il palco e una altezza di almeno 18 metri. Collegamenti con uno o più aeroporti internazionali.

con uno o più aeroporti internazionali. Capacità ricettiva adeguata (si parla di decine di migliaia di persone, tra addetti e turisti)

In base a queste caratteristiche le città sono soltanto 4: Torino, Milano, Roma e Bologna. tutte con capacità ricettiva adeguata e diverse caratteristiche logistiche:

Torino ha il palazzetto più recente e bello, il Palaisozaki, inaugurato nel 2005 per le olimpiadi del 2006, nonché l'aeroporto di Caselle.

ha il palazzetto più recente e bello, il Palaisozaki, inaugurato nel 2005 per le olimpiadi del 2006, nonché l'aeroporto di Caselle. Bologna ha la Unipol Arena, quello con la capienza maggiore (ben 18,000 persone), e un aeroporto (il minore dei 4). Oggi l'assesore alla cultura Matteo Lepore (anche in lizza per le elezioni a sindaco dell'autunno) ha dichiarato apertamente la disponibilità della città.

ha la Unipol Arena, quello con la capienza maggiore (ben 18,000 persone), e un aeroporto (il minore dei 4). Oggi l'assesore alla cultura Matteo Lepore (anche in lizza per le elezioni a sindaco dell'autunno) ha dichiarato apertamente la disponibilità della città. Roma ha il Palazzetto dello Sport, e ovviamente diversi aeroporti, Ciampino e Fiumicino. La città ha ospitato la manifestazione nel 1991 e si racconta di diversi problemi organizzativi (ma allora si svolgeva in uno studio TV).

ha il Palazzetto dello Sport, e ovviamente diversi aeroporti, Ciampino e Fiumicino. La città ha ospitato la manifestazione nel 1991 e si racconta di diversi problemi organizzativi (ma allora si svolgeva in uno studio TV). Milano, infine, appare almeno teoricamente la favorita: la città meglio collegata (tre aeroporti, contando Orio al Serio), un'esperienza recente di mega eventi internazionali (Expo 2015) e con una struttura non nuovissima come il Forum di Assago, che ha già ospitato due volte gli MTV European Music Awards, nonché le varie finali di X Factor, dimostrandosi adatto ad un evento televisivo di questo livello. Anche qua la disponibilità è arrivata, tramite Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del comune.

Si è parlato in questi anche di Pesaro, per la dichiarazione del sindaco Matteo Ricci. La città ha un palazzetto da 10.000 persone, ma collegamenti e ricettività ridotte rispetto alle potenziali concorrenti.