Maneskin, gli organizzatori di Eurovision: "Stiamo esaminando i filmati, c'era vetro rotto"

Continuano le polemiche sul video dei Maneksin a Eurovision Song Festival, che circola da ieri sera. Il video, rilanciato soprattutto dai fan e media francesi che chiedono la squalifica della band - mostrerebbe Damiano fare uso di droga, in diretta TV.

La band ha già risposto ieri sera in conferenza TV: "Thomas aveva rotto un vetro, non uso droghe, ragazzi", ha detto Damiano - che poi si è dato disponibile a fare un test.

Oggi, intervistato da Rockol, ha elaborato la questione

Una polemica sterile e stupida, senza fondamento. Dal primo giorno ci siamo sempre espressi contro le droghe. Non ne ho mai fatto uso, vi pare che inizio in diretta nazionale ed europea con la telecamera in faccia? Haters gonna hate.

L'organizzazione dellll'Eurovision ha ora diffuso un comunicato, sostanzialmente avallando la versione della band: