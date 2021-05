Eurovision 2022 in Italia: “Abbiamo le competenze tecnico-artistiche per fare una gran bella figura”

“Dobbiamo ringraziare i Maneskin: questi ragazzi, dopo 30 anni, ci daranno una grande occasione: organizzare uno show dal respiro europeo. Noi qui viviamo in una bolla tutta nostra, ma questo è un altro mondo”. Non ha dubbi, Duccio Forzano: l’arrivo dell’Eurovision Song Contest nel 2022 in Italia, a seguito della vittoria della band romana, è una enorme opportunità. Nel 2018 e 2019, al Festival di Sanremo, Forzano è stato il primo regista italiano ad usare il cue pilot, la tecnica di regia introdotta da Eurovision, che trasforma le performance in una sorta di videoclip in diretta: “Significa che la regia viene montata prima: a questo servono le prove. I cameramen sanno già quando avverrà un dato stacco e quali sono le posizioni”, spiega.

Gli abbiamo chiesto un parere da esperto sullo show di quest’anno, e su cosa ci aspetta per l’edizione 2022.

Dal punto di vista spettacolare, che edizione è stata questo Eurovision 2021?

Segnata dalla commistione tra alta tecnologia e teatralità: elementi scenici inseriti in uno spazio ovviamente molto tecnologico. Per esempio - parlo della qualità visiva, non delle canzoni - lo specchio su “El diablo” nella performance di Cipro aveva un effetto clamoroso. Anche l’inglese con le due trombe enormi sull’Inghilterra, o il pianeta sulla performance della Spagna. Tre esempi che il vintage, il teatrale e la tecnologia supermoderna possono convivere.

Una scelta stilistica o le condizioni sono state dettate dalla pandemia?

Una scelta stilistica, credo: l’impianto era molto forte, un palco enorme, con la possibilità di fare riprese da lontano, lo schermo LED che si apriva scoprendo delle luci che creavano effetti pazzeschi. Un led trasparente che scendeva parallelo alla passerella, assieme ai ventilatori che venivano utilizzati soprattutto dagli artisti con abiti morbidi o capelli lunghi per creare l’effetto vento.

È stato il primo show musicale quasi normale, con il pubblico.

Il pubblico fa la differenza per il live. Ma ogni esibizione era televisiva, non era per il pubblico, che si vedeva nello stacco tra una canzone e l’altra. Il pubblico non ha dato niente allo spettacolo televisivo, se non l’audio durante la premiazione. Lo si vedeva raramente, si vedevano i protagonisti, le delegazioni. Chiaramente anche io mi sono emozionato vedendo 3.500 persone in uno show, ma ai fini dello spettacolo non è così importante. Lo è per chi è lì, perché sentire le persone che si esaltano fanno da view meter per la tua adrenalina.

Come ti è sembrata l’esibizione dei Maneskin?

I pezzi più rock erano i Maneskin e i finlandesi: la messa in scena ha fatto un bel lavoro. I finlandesi avevano molto rosso e molta grafica che aiutava il ritmo della canzone, mentre per i Maneskin la grafica era soprattutto la proiezione delle loro ombre cinesi sullo schermo, mentre sul palco c’era una pedana con le luci incastrate. L’unico difetto, per il mio gusto, erano i flash sul primo piano di Damiano che accecavano la telecamera. Bellissimo da vedere, in generale.

C’è un po’ di scetticismo sulla capacità italiana di fare uno show come l’Eurovision. Qual è la tua opinione?

Questo show deve essere fatto bene, perché i paragoni con l’anno precedente arrivano come delle bombe, lo vediamo. Abbiamo senz’altro le competenze tecnico-artistiche per fare una gran bella figura. Ma se fossi il presidente della RAI, oggi sarei già al lavoro per capire come muovermi per individuare gli spazi, la conduzione, la regia, la fotografia, l’impostazione teatrale. Bisogna iniziare subito.