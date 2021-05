Come i Maneskin hanno vinto l'Eurovision 2021

524 punti: con questo punteggio l'Italia ha vinto l'Eurovision Song Contest 2021, staccando di 25 punti la Francia, seconda a 499. I Maneskin hanno trionfato soprattutto grazie al televoto e ad un voto spalmato tra molti paesi: insomma, siamo piaciuti un po' a tutti.

Si tratta di un punteggio misto tra televoto e giurie nazionali, composte da esperti e operatori dell'industria, ed entrambi valevano il 50%. Ogni paese non poteva votare se stesso aveva a disposizione 20 punteggi da assegnare, 10 dal televoto e 10 dalle giurie: il massimo che si poteva dare ad un paese era un 12. L'avete visto nella seconda parte dello show, in cui ogni paese in collegamento rivelava votazioni delle sue giurie. Il televoto invece è stato comunicato in maniera complessiva, ma è composto alla stessa maniera: 10 punteggi per paese, da 1 a 12.

L’Italia si è classificata 4° per le giurie con 206 punti dietro Malta (3°), Francia (2°) e Svizzera (1°), in questo caso abbiamo preso solo 4 punteggi massimi, quelli di Croazia, Slovenia, Ucraina e Georgia. Infatti si poteva vedere la delusione della band, spesso inquadrata, che si aspettava di più.

Poi è arrivato il televoto ben 318 punti: qua abbiamo stravinto, ma con soli quattro punteggi massimi (Ucraina, Bulgaria, Malta e Serbia) e molti 8 e 10 punti. La seconda nel televoto è stata l'Ucraina con 267 punti, mentre i nostri diretti concorrenti francesi hanno preso 251 punti. La Svizzera, che era prima per le giurie, è crollata al televoto, con solo 165 punti

Nella classifica complessiva l'Italia ha battuto la Francia (seconda) e la Svizzera (terza) che erano in testa per il voto delle giuria.

Il Paese che ci ha votato di più è stata l'Ucraina, 24 punti, seguita da San Marino (22 - 12 al televoto e 10 dalle giurie). Quelli che ci hanno votato di meno sono stati Olanda e Inghilterra (2 e 3 punti).

Il dettaglio delle votazioni è stato analizzato qua, dal sito Eurovisionworld

Questi i video delle due fasi dell'annuncio delle votazioni