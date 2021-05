I Maneskin festeggiano l'Eurovision suonando "Zitti e buoni" nella versione non censurata

Per festeggiare la loro vittoria a Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin hanno suonato "Zitti e buoni" per una seconda volta nel corso della finale. E, sorpresa, hanno eseguito la versione originale, ripristinando il "Coglioni" e "Cazzo" tagliati perché all'Eurovision non sono ammesse parolacce.

Ecco il video, che inizia a 3 ore e 53 minuti

La "Eurovision version" di Zitti e Buoni era più breve: durava 3 minuti contro i 3 minuti e 19 secondi (la durata delle canzoni è uno dei paletti del regolamento) e anche il testo è stato modificato, omettendo le parolacce, appunto. Non è la prima volta che un artista italiano modifica la canzone per partecipare all'Eurovision: è successo praticamente a tutte le canzoni italiane in gara negli ultimi anni.