I Maneskin e la vittoria a Eurovision 2021: "È incredible"

"It's unbelievable", dice Damiano, dopo che la band romana è entrata in sala stampa cantando il "po-po-po", lo stesso coro che accompagnò l'Italia alla vittoria dei mondiali di calcio del 2016. Comincia così la conferenza stampa post-vittoria dei Maneskin, trionfatori dell'Eurovision Song Contest 2021, con il frontman seminudo che brinda con i giornalisti con pose da rockstar, dopo avere cantato "Zitti e buoni" nella versione non censurata, recuperando "Coglioni" e "Cazzo".

"A Sanremo è stato tutto più veloce nella votazione", racconta Victoria alla prima domanda, "Qua eravamo molto ansiosi, l'attesa per le votazioni è stata molto più lunga". E racconta di essere soddisfatta che la vittoria, come a Sanremo, sia arrivata soprattutto grazie al televoto "Siamo contenti che alla gente sia piaciuto la nostra canzone".

Un piccolo attimo di imbarazzo quando un giornalista straniero chiede di un video circolante in rete in cui Damiano abbassa la testa sul tavolo di fronte alla postazione della delegazione italiana. In rete qualcuno si chiedeva se stesse facendo uso di cocaina. "Thomas aveva rotto un vetro, non uso droghe" è la risposta secca del cantante, dicendo cosa era successo con il compagno di band. Anche Poi la conferenza continua con Damiamo a torso nudo che brinda e risponde ad altre domande.

Grande soddisfazione da parte anche dell'organizzazione, che ringrazia la band e si dice soddisfatta che la manifestazione torni in Italia per la prima volta dal 1991 (si svolse a Roma, dopo la vittoria di Toto Cutugno l'anno precedente).