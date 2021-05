Motörhead: quando Lemmy Kilmister si rifiutò di riunire la formazione di ‘Ace of spades’

Recentemente ospite del podcast "Waste some time with Jason Green”, il batterista Mikkey Dee, attualmente membro degli Scorpions ma per anni componente dei Motörhead, non ha solo ricordato l’ultimo concerto tenuto dalla band britannica prima della morte di Lemmy Kilmister, deceduto il 28 dicembre 2015. A margine dell’intervista, infatti, il musicista svedese ha anche narrato di quando Kilmister si rifiutò di riunire la formazione dello storico album dei Motörhead del 1980, “Ace of spades”, e intraprendere un tour di reunion.

L’argomento è stato trattato dopo che Mikkey Dee ha commentato la possibilità di vedere nuovamente insieme i musicisti coinvolti nella realizzazione del disco della band di King Diamond pubblicato nel 1987, “Abigail”, in cui suonò anche il batterista svedese. Dee, che fece parte del gruppo di Diamond tra il 1985 e il 1988, ha minimizzato l’idea, lasciando quella decisione interamente al cantante danese e sottolineando che una reunion completa della formazione di “Abigail” non sarebbe possibile poiché il bassista Timi Hansen è venuto a mancare nel novembre del 2019.

A proposito di una possibile rimpatriata tra artisti coinvolti nella realizzazione di un album storico, Mikkey Dee ha così poi fatto sapere - come riportato da Loudwire: “Ricordo che ai Motörhead fu fatta la stessa domanda anni e anni fa”. Ha aggiunto:

“A Lemmy fu chiesto se volesse fare un tour con il batterista Phil "Philthy Animal" Taylor e il chitarrista "Fast" Eddie Clarke, e lui rispose: ‘Perché mai dovrei farlo? Sto suonando con la miglior band che abbia mai avuto’”.

Spiegando di aver incoraggiato il compianto frontman dei Motörhead a prendere in considerazione l’idea di riunire la formazione di “Ace of spades”, il batterista danese, unitosi al gruppo inglese nel 1992, ha narrato: “Io, in realtà, gli dissi: ‘Guarda, forse dovresti farlo, sarebbe una cosa divertente per i nostri fan’. Ma a lui non interessava. A volte, non è un bene volgere lo sguardo al passato. Si dovrebbe guardare avanti”.