Billy Corgan (Smashing Pumpkins) e le iniziali difficoltà legate al suo aspetto

Ospite del podcast "Best Advice” di Spotify For Artists, il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan si è intrattenuto in una lunga intervista, a margine della quale il 54enne musicista statunitense, riflettendo su cosa significa essere una rockstar e cercare di rimanere fedeli a se stessi, ha raccontato le iniziali difficoltà legate al suo aspetto e di come le ha affrontate.

Durante la chiacchierata William Patrick Corgan - questo il nome all’anagrafe del musicista, che con il suo gruppo lo scorso novembre ha dato alle stampe il doppio album “Cyr” - ha spiegato: “Per qualche motivo, quando ero giovane non ero considerato di bell’aspetto. Quindi, il mio aspetto non rientrava in nessuna formula relativa al successo della band. Non ne abbiamo mai parlato. I fotografi cercavano di posizionarmi in fondo nei servizi fotografici con la band e piazzare altre persone davanti a me. Lo giuro. Poi le cose cambiano. Ora l’aspetto da vampiro è dentro”. Ha aggiunto:

“Ma all'epoca, non ero considerato una persona di bell’aspetto. Le persone mi dicevano: ‘Oh, semplicemente non sei bello’. Come se fosse un male per la mia carriera. Allora ho dovuto prendere una sorta di decisione fondamentale, per cui, punto primo: questo non mi fermerà o non è così importante. Punto secondo: continuerò a essere me stesso; sia che io sia uno strambo o un vampiro o quel che è, sarò solo me stesso. E ora, eccoci qui, vent'anni dopo o giù di lì. E la gente mi parla continuamente del mio aspetto, di come li ha influenzati”.

Nel corso della sua partecipazione al podcast "Best Advice” di Spotify For Artists, Corgan ha anche parlato di come vive il suo ruolo da frontman e di come le persone si relazionano con i musicisti di successo.

Il leader degli Smashing Pumpkins ha spiegato: “Non credo che avrei potuto fare quello che ho fatto senza avere fiducia in me stesso. Lungo tutto il percorso la gente continuava a dirmi che non ero speciale. E sto solo parlando di musica - e sto cercando di essere divertente qui, in modo che nessuno si offenda - quando si tratta di musica, io sono speciale. L’ho dimostrato, giusto? Ma la gente è a disagio con questa idea. Io non provo alcun fastidio. Se incontrassi qualcuno che è stato il più grande pianista del mondo, per esempio, perché non si dovrebbe celebrare la specializzazione in un settore? Le persone che raggiungono i massimi livelli, sono una specie di fenomeni. Bono è un fenomeno. Se fosse un lanciatore, sarebbe il lanciatore numero uno di una squadra della Major League di Baseball. Perché la gente non si sente a proprio agio con i fenomeni del mondo della musica? Forse è per la parte egualitaria della musica, per cui tutti noi possiamo essere musicisti”. Ha continuato: “Ma il fatto è che queste persone sono dei geni. Se non vuoi pensare che io sia un erudito, va bene. Ma non ditemi che no considerate Jimi Hendrix, Bono o Kurt Cobain come dei geni. Loro sono dei geni. Se ti senti un genio e dimostri di essere tale, allora quando qualcuno ti classifica come tale? Nella musica accade qualcosa del tipo: ‘Beh, dimostramelo. E dimostramelo di nuovo. E dimostramelo ancora una volta’. Qualcuno qui direbbe che Prince non era un genio?”.