Kiss: guarda il trailer del nuovo documentario ‘Biography: KISStory’

È stato reso disponibile in rete il trailer del nuovo documentario sui Kiss, intitolato “Biography: KISStory”. Diretta da D.J. Viola, la pellicola racconta i 50 anni di attività della band di "I was made for lovin' you” e vede i due fondatori del gruppo, Gene Simmons e Paul Stanley, riflettere sulla loro carriera. Il documentario conta, inoltre, della partecipazione di altri artisti, tra cui Dave Grohl e Tom Morello. Il film, della durata di quattro ore, sarà trasmesso negli Stati Uniti dall’emittente televisiva americana A&E Network per due serate, i prossimi 27 e 28 giugno. Al momento non è ancora stata resa nota la data di uscita in Italia.

“Dopo 50 anni, è ora di smascherare la vera storia dietro la band più in voga del mondo”, si legge nella didascalia che accompagna il trailer, riportato di seguito.

“Attraverso ‘Biography’, è possibile offrire ai fan un pass per il backstage di un evento di due notti che onora l'eredità delle icone del rock dietro i Kiss”, ha detto Elaine Frontain Bryant, EVP e responsabile della programmazione di A&E, in una dichiarazione ripresa dal New Musical Express. Ha aggiunto: “Questo documentario è un tributo speciale a una band unica nel suo genere e all’incredibile fanbase Kiss Army che li ha idolatrati per generazioni”.

Gene Simmons e soci avevano annunciato il documentario “Biography: KISStory” nel gennaio del 2020, invitando i fan a contribuire alla realizzazione del film con video o foto.

Lo scorso aprile, invece, è stato comunicato che Netflix avrebbe chiuso un accordo per la realizzazione di un film biografico sui Kiss, che dovrebbe intitolarsi “Shout it out loud".