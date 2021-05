Radiohead: Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno formato una nuova band

Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead hanno formato una nuova band chiamata Smile. Il gruppo comprende anche il batterista jazz Tom Skinner, membro del gruppo britannico Sons of Kemet e dei londinesi Melt Yourself Down, e conta della collaborazione del collaboratore di lunga data della formazione di Oxford Nigel Godrich.

Gli Smile faranno il loro debutto dal vivo questa sera, 22 maggio, in occasione dell’evento virtuale di cinque ore organizzato dal Glastonbury Festival “Live At Worthy Farm”, caratterizzato anche dalla partecipazione di Coldplay, Damon Albarn, Haim e altri.

Our #LiveAtWorthyFarm SPECIAL GUESTS!



Thom Yorke, Jonny Greenwood & Tom Skinner - aka The Smile - with their debut performance as part of our 5-hour global livestream.



Tonight from 7pm BST (timed worldwide & Sunday screenings also available).



Tickets: https://t.co/QTGMwcTlhK pic.twitter.com/WYtubXEq7Z — Glastonbury Festival (@glastonbury) May 22, 2021

Thom Yorke ha annunciato la nascita di questo nuovo progetto attraverso un post condiviso sui suoi canali social questa mattina. La performance del frontman dei Radiohead insieme a Greenwood, Godrich e Skinner come Smile, che è già stata registrata nei giorni scorsi presso il Greenpeace Field, sarà trasmessa durante l’iniziativa in streaming (i biglietti per assistere allo show virtuale sono disponibili sul sito dell'evento) intorno a mezzanotte.

Considerando che sono già stati creati un account Twitter e un sito web dedicato al gruppo - disponibile a questo link e al momento costituito solo da una semplice pagina dove, cliccando su “For more information…”, è possibile inserire il proprio indirizzo email per iscriversi a una mailing list e ricevere aggiornamenti su ciò che la band sta facendo - gli Smile dovrebbero essere un progetto che avrà vita anche dopo la performance per il “Live At Worthy Farm”.

Il trio prende il nome dall’opera “The Smile” di Ted Hughes, di cui lo scorso 19 maggio Thom Yorke ha condiviso sul proprio profilo Twitter alcuni passaggi.

“Siamo davvero onorati che Thom e Jonny abbiano scelto il nostro evento in live streaming per presentare in anteprima il loro nuovo progetto, The Smile", ha fatto sapere in una dichiarazione l’organizzatrice del festival di Glastonbury Emily Eavis, figlia del fondatore della manifestazione Michael Eavis. Ha aggiunto: ”Purtroppo, non siamo in grado di riunirci tutti alla Worthy Farm, ma insieme ai set di altri meravigliosi artisti, questo evento ha tutte le caratteristiche per essere un momento speciale a Glastonbury e che possiamo trasmettere al mondo”.