80 volte Bob Dylan, Francesca Michielin: "Pop, ma fuori dalle logiche"

"La cosa che mi ha sempre stupito di Bob Dylan è il fatto che sia riuscito ad entrare così tanto nella cultura mainstream e nella vita delle persone, pur rimanendo fuori dalle dinamiche e dalle logiche del pop", dice Francesca Michielin, 26 anni, parlando del suo rapporto con il Bardo di Duluth, che oggi compie 80 anni (lo speciale di Rockol), importantissimo anche per i ragazzi della sua generazione. La cantautrice veneta, che ha scoperto Dylan da adolescente, racconta: "Pure nel canzoniere della chiesa c'erano pezzi suoi, per dire. L'ho sempre visto coem uno ribelle, non invadente. Anche nel suo modo di stare sul palco, sempre contenuto. Eppure è riuscito ad arrivare in maniera così capillare a tutti".

Su YouTube c'è una cover della cantautrice di una delle canzoni più celebri di Dylan, "Make you feel my love", da "Time out of mind" del 1997: "Quando uscì la versione di Adele pensai: 'Ecco, vedi: se anche Adele fa una cover di Bob Dylan significa che Dylan è arrivato veramente a tutti".

Ecco il racconto di Francesca Michielin per Rockol: