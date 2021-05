I Maneskin all’Eurovision: guarda questo video in attesa della finale di stasera

Si tiene questa sera, 22 maggio, la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, quest’anno ospitato dall’Ahoy Arena di Rotterdam. A rappresentare l’Italia ci sono i Maneskin con "Zitti e buoni”, brano vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. In gara c'è anche l'Italiana Senhit, per San Marino con "Adrenalina".

In attesa dell'appuntamento conclusivo della manifestazione canora internazionale, che sarà trasmesso in diretta su Rai1 alle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio (disponibile anche con l'audio originale o su YouTube), scopri come la band romana sta vivendo l’avvicinamento alla finale in questo video per Rockol:

Dopo il viaggio di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio dall’Italia verso i Paesi Bassi, l’avventura dei Maneskin a Rotterdam è proseguita tra prove, interviste e incontri con la stampa. "Il nostro messaggio al mondo dal palco dell’Eurovision? Le band spaccano il culo. Senza giri di parole”, ha raccontato il quartetto capitolino a Rockol.

Per ingannare l’attesa in vista della finale, nel corso della quale si esibiranno 26 cantanti, divisi in due manche, nella gallery riportata di seguito, è possibile dare un'occhiata alle prime foto dell'esperienza della formazione romana all’Eurovision, che sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam eseguirà la versione “pulita” del suo singolo sanremese, contenuto nel suo ultimo album “Teatro d'ira - Vol. I".