Classifiche, tutte le novità della settimana del 21 maggio: Sangiovanni in vetta

A una settimana dall’uscita del progetto discografico d’esordio di Sangiovanni, vincitore della categoria canto di Amici 2021 e del Premio della Critica assegnato durante la finale della ventesima talent di Maria De Filippi trasmessa lo scorso 15 maggio, con il suo eponimo Ep il 18enne cantautore vicentino si prende la vetta della classifica degli album più venduti in Italia stilata da FIMI. Grazie al brano “Malibù”, Sangiovanni si piazza anche alla prima posizione della chart italiana dei singoli. Le classifiche italiane, inoltre, segnalano l’ingresso di diversi dischi e brani di Franco Battiato, deceduto a 76 anni lo scorso 18 maggio, come regolarmente accade in concomitanza della scomparsa di un grande artista.