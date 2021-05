La vita di Freddie Mercury raccontata nella “prima graphic novel ufficiale”

Universal Music Group, Z2 Comics e Mercury Songs Ltd hanno annunciato l’uscita della “prima graphic novel ufficiale” dedicato al compianto leader dei Queen Freddie Mercury.

Come si legge in un comunicato stampa riportato sul sito ufficiale della band di "We will rock you", la biografia a fumetti, dal titolo “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” e attesa sui mercati per il prossimo novembre, “sarà un viaggio attraverso la vita di Freddie; dalla sua infanzia a Zanzibar e in India, passando per i suoi anni formativi in ​​Inghilterra, fino alla rock star che è diventato, conosciuto e amato da milioni di persone in tutto il mondo. La storia è raccontata con le sue stesse parole, e ogni capitolo offre uno sguardo alle molte sfaccettature della sua vita”.

Announcing The First-Ever Official Freddie Mercury Graphic Novel - 'Lover Of Life, Singer Of Songs!' 🖤🎤

An original graphic novel told through Freddie's own words.

— Freddie Mercury (@freddie_mercury) May 21, 2021

La graphic novel, scritta da Tres Dean, illustrata da Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang e Amy Liu, e con la copertina realizzata da David Mack, è già disponibile per il preordine nelle edizioni standard da 136 pagine con copertina morbida al prezzo di 16,99 euro o con copertina rigida al prezzo di 24,99 euro. Sul sito di Z2 Comics è possibile acquistare anche l’edizione deluxe di “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” che, al prezzo di 83,33 euro, oltre al fumetto, include un esclusivo vinile colorato della raccolta “Never Boring” e stampe in edizione limitata di Sarah Jones, Kyla Smith e Sanya Anwar.