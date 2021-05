Elodie e lo sfogo dalla vasca da bagno per una truffa: video

Dopo il balletto super sexy su Instagram, ieri - 20 maggio - Elodie ha affidato ai social il racconto di quanto le è successo nelle scorse ore, narrando della sua avventura con una tentata truffa.

Dopo aver condiviso tra le sue storie di Instagram lo screenshot di una serie di messaggi sospetti ricevuti sul cellulare da un mittente misterioso, dal contenuto poco chiaro e accompagnati da alcuni link, la voce di "Andromeda" ha pubblicato una clip che la vede lasciarsi andare a uno sfogo mentre è immersa nella vasca da bagno.

"Ho appena scoperto che è una truffa”, si sente dire dalla cantante all'inizio del filmato, riportato più avanti. E ancora:

“Siete capaci di rompere il cazzo in molteplici modi. Questo vi fa onore. Però…”.

Lo scorso marzo Elodie, tra gli ospiti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo dove ha condotto insieme ad Amadeus e Fiorello la seconda serata della manifestazione e ha eseguito un medley, ha ufficializzato lo spostamento del tour “Elodie Live” - originariamente in programma lo scorso ottobre e poi posticipato ad aprile 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus - al prossimo mese di novembre.

L’ultimo album dato alle stampe dalla cantante è “This Is Elodie” che, uscito all’inizio dello scorso anno, include - tra le altre cose - la canzone “Andromeda” con cui Elodie Di Patrizi ha partecipato in gara a Sanremo 2020.