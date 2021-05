Con i Maneskin dietro le quinte dell’Eurovision, tra prove e partite di ping pong: video

Si è svolta ieri sera, 20 maggio, la seconda seminale della 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest, durante la quale 17 paesi si sono contesi gli ultimi 10 posti per la finale della manifestazione in programma il 22 maggio. Tra coloro che sono riuscita a passare il turno e approdare alla gara conclusiva, c'è anche la cantante italiana di origini eritree Senhit, in gara per San Marino, con il brano “Adrenalina” in collaborazione con Flo Rida.

La serata finale, ormai vicina, vedrà i Maneskin esibirsi sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam per rappresentare il nostro Paese con “Zitti e buoni”, brano vincitore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo il viaggio di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio dall’Italia verso i Paesi Bassi, l’avventura della band romana a Rotterdam è proseguita tra prove, interviste e incontri con la stampa. "Il nostro messaggio al mondo dal palco dell’Eurovision? Le band spaccano il culo. Senza giri di parole”, ha raccontato il quartetto capitolino a Rockol.

Nel video per Rockol, riportato di seguito, i Maneskin - per cui ieri ha speso parole di apprezzamento Little Steven, il chitarrista noto ai più per la sua collaborazione con Bruce Springsteen - ci portano dietro le quinte dell'Eurovision Song Contest 2021, tra momenti in camerino, incontri con gli altri partecipanti alla manifestazione e partite di ping pong.

In attesa della serata conclusiva, nella gallery riportata di seguito, è possibile dare un'occhiata alle prime foto dell'esperienza della formazione romana all’Eurovision, che sul palco dell'Ahoy Arena di Rotterdam eseguirà la versione “pulita” del suo singolo sanremese, contenuto nel suo ultimo album “Teatro d'ira - Vol. I".