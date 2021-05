Luciano Cilio: un ricordo, nell'anniversario della morte

Leggevo ieri sera un interessante libretto che mi è stato recapitato nei giorni scorsi ("L'urlo. I suoni senza voce di Luciano Cilio", Crac Edizioni, 12 euro), che contiene quattro brevi saggi firmati da Girolamo De Simone, Fabio Donato, Luca Buonaguidi e Salvatore Setola; De Simone è anche autore di altri due volumi sul musicista, "Luciano Cilio mi disse..." (Ilmiolibro, 2013) e "Luciano Cilio. Album 2020 - Le musiche" (Konsequenz, 2019).

E mi sono reso conto che oggi, 21 maggio, è anche l'anniversario della morte di Luciano Cilio, che si è suicidato nel 1983, a soli 33 anni di età.

Cilio, napoletano di nascita, è un musicista "dimenticato" ma la cui opera, benché breve, ha lasciato un segno importante nella musica extra-pop italiana. Di lui fu pubblicato un solo album, nel 1977, per la EMI Italiana: "I dialoghi del presente", che potete ascoltare per intero qui sotto:

Luciano Cilio ha suonato (non accreditato) in "Aria" di Alan Sorrenti e ha collaborato con Shawn Phillips, partecipando anche al "Concerto per Demetrio" del 14 giugno 1979 all'Arena di Milano. Ha curato numerose iniziative musicali e culturali nella sua città, a cavallo fra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Di lui, oltre al disco citato, rimandono alcuni nastri fortunosamente ritrovati pochi anni fa, e pare esistano alcune registrazioni per la Cramps Records rimaste per ora inedite.

Ho chiesto un ricordo di Cilio a Renato Marengo, che fu il suo produttore per l'album della EMI.



Nel mio libro “Napule’s Power – Movimento Musicale Italiano”, in uscita a fine giugno, ci sono tutti i protagonisti, molti dei quali da me prodotti, di quel movimento musicale nuovo e alternativo rispetto all’immagine stereotipata della napoletanità del tiraccampare, che ho contribuito a promuovere e divulgare sin dagli anni ’70. Tra questi, meno “clamoroso” ma certamente di grande classe e prestigio, c’è Luciano Cilio. Stralcio dal libro alcuni momenti interessanti a lui dedicati.

Luciano Cilio era uno dei musicisti napoletani più sensibili, il più all'avanguardia di tutti tra gli amici del nostro quartiere, il Vomero, il quartiere più “colto” e intellettuale della città dove c’erano Raffaele Cascone, Michelangelo Romano, Elio D’Anna, Lino Vairetti, Alan Sorrenti, Jenny Sorrenti e i Saint Just, il fotografo Fabio Donato, Tony Esposito, l’agitatore culturale Arturo Morfino, Nicola Muccillo con la prima radio privata rock napoletana, il cantautore impegnato Armando Piazza, Giorgio Verdelli, Gino Aveta.

Luciano Cilio era anche il più fragile ma pure il più arrabbiato di tutti con la discografia, i mass media, il sistema che ignoravano o consideravano inascoltabili le raffinatezze e le delicatezze musicali di Luciano. Lui veniva invitato a suonare plettri, sitar, pianoforte, a “sfiorare” cordiere di chitarre praticamente da tutti, a cominciare da Alan Sorrenti, sino a duettare col sitar, appreso direttamente da Shawn Phillips, con Armando Piazza. Eravamo grandi amici: io scrivevo su "Ciao 2001" e lavoravo alla radio e già producevo Nuova Compagnia di Canto Popolare, Tony Esposito, Edoardo Bennato, Opus Avantra, Musicanova, Roberto De Simone, e lui, durante le tante cene a due nelle cantine napoletane a vino rosso, salsicce e friarielli, mi colpevolizzava con affettuosa severità perchè nonostante condividessi la sua particolarissima musica: producevo cose certamente dignitose ma, per lui, troppo commerciali.

Ricordo che fu quasi una sfida,con me stesso soprattutto, riuscire a fargli pubblicare il suo primo LP, indimenticabile e veramente fuori da ogni schema: "Dialoghi del Presente". Ma per farlo, per fare accettare quella musica, così delicata, sofferente, con i ricercati armonici che andavano dritti all’anima dovetti ricorrere a un espediente (che mi costò caro). Producevo per la EMI la Nuova Compagnia di Canto Popolare che in quei giorni andava a gonfie vele, e per altre case discografiche altri artisti che si facevano strada molto bene, avevo quindi una credibilità, tra le case discografiche che “mi corteggiavano” nella speranza che prima o poi gli avrei portato Edoardo Bennato, che avevo promosso molto bene e faceva successo.

Cominciai quidi a parlare alla EMI a Bruno Tibaldi della EMI di Luciano Cilio, di questo artista molto particolare, diverso, alternativo. Già producevo gli Opus Avantra, considerati uno dei gruppi Prog più interessanti, e raccontai a Tibaldi che avevo presentato Luciano Cilio a Donella Del Monaco e ai nostri amici veneziani come Salvatore Sciarrino e Mario Messinis, e che tra la Biennale di Contemporanea e negli ambienti rock prog interessati agli Opus Avantra era stato bene apprezzato. Fatto sta che, facendogli sentire poche note, le più “piacevoli”, di Cilio, riuscii ad avere un ok per produrgli, a scatola chiusa, un disco. E produssi quella meraviglia che è "Dialoghi del Presente". Ma Tibadi si aspettava forse un disco rock… O per lo meno un rock progressive almeno come qualche brano più “popular” degli Opus. Ricordo ancora la faccia di Tibaldi quando completò l’ascolto di quel disco di Cilio: voleva “cacciarmi via dalla EMI!”… anche se non ero un loro dipendente. Se la legò al dito.

Il capolavoro di Luciano fu scambiato, dai discografici di allora, per un disco incompleto, fatto solo di esperimenti. e non adatto alla vendita. Di fatto ne stamparono pochissime copie. Ma ero riuscito a far pubblicare a Luciano Cilio il suo primo LP, grazie al quale lo introdussi veramente negli ambienti di Donella Del Monaco con la quale stavo realizzando in quei giorni, per la Cramps, il disco "Schoenberg Kabarett" iniziando a far conoscere Luciano Cilio anche al mio amico Gianni Sassi. Ma le cose per chi fa qualità “estrema” non sono mai semplici e, soprattutto a causa di quel suo suo carattere intransigente e non disponibile a nessun tipo di compromesso, proprio per questa sua impossibilità a fare concessioni anche minime, ad avere rapporti per lo meno cordiali col resto di un mondo troppo ostile per una persona così fragile e sensibile, Luciano deciderà poi di andarsene prematuramente. Onore alla sua memoria.

Renato Marengo