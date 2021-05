Antonello Venditti: “Da luglio tornerò a esibirmi dal vivo in tutta Italia”. Ecco le date del tour

“Da luglio tornerò ad esibirmi dal vivo in tutta Italia”: si apre così il post condiviso sui social dal cantautore di "Sotto il segno dei pesci" per annunciare le date a oggi confermate del tour estivo che questa estate vedrà Antonello Venditti esibirsi in diverse città del nostro Paese.

La tournée, battezzata “Unplugged special 2021”, prenderà il via il prossimo 2 luglio con il concerto in programma a Nichelino (To) presso Stupinigi Sonic Park. Come si legge nel messaggio condiviso dal 72enne artista sul proprio profilo Instagram e riportato più avanti, i biglietti per assistere agli spettacoli del cantautore, tra i protagonisti dell'edizione 2021 del Concerto del Primo Maggio di Roma, “saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 21 maggio. Per info: www.friendsandpartners.it”

Ecco le date del tour “Unplugged special 2021” a oggi confermate:

02 luglio NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

06 luglio CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA

08 luglio VILLAFRANCA (VR) – CASTELLO SCALIGERO

10 luglio TREVISO – ARENA DELLA MARCA

13 luglio FERRARA – PIAZZA TRENTO TRIESTE

19 luglio GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO IL VITTORIALE

23 luglio MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

25 luglio VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

29 luglio TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

01 agosto ENNA – CASTELLO DI LOMBARDIA

10 agosto LECCE – PIAZZA LIBERTINI

16 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

04 settembre PRATO – PIAZZA DUOMO

08 settembre VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI