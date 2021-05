Levante, il nuovo singolo è 'Dall'alba al tramonto’: ecco il video, un omaggio agli anni ’60

Si intitola "Dall'alba al tramonto” il nuovo singolo di Levante, disponibile da oggi - 21 maggio - e accompagnato dal video diretto da Giacomo Triglia, concepito come un omaggio all’immaginario degli anni 60, con la cantautrice siciliana (torinese d'adozione) assoluta protagonista.

Il brano arriva a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione della canzone “Vertigine” con gli Altarboy che, inclusa nella colonna sonora della terza stagione della serie Netflix “Baby”, a sua volta faceva seguito al pezzi “Sirene” e “Tikibombom”, quest’ultimo presentato dall’artista in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo e incluso in “Magmamemoria Mmxx” - una versione espansa dell’album “Magmamemoria” del 2019.

A proposito del nuovo singolo “Dall'alba al tramonto”, con il testo della voce di "Alfonso" e prodotto da Antonio Filippelli, Claudia Lagona - questo il nome all’anagrafe della 33enne cantautrice - attraverso un comunicato stampa ha detto: “Come il giorno e la notte, anche molte relazioni umane si fondano su una polarità che si rivela solo apparente. Il tema è il timore della fine e la confidenza con l’inizio, per ritrovarsi nella tenera sentenza che quei due opposti sono due volti dello stesso momento”.

In concomitanza con l’uscita della canzone, Levante ha annunciato l’uscito del suo terzo romanzo che, intitolato “E questo cuore non mente”, arriverà in libreria il prossimo 8 giugno per Rizzoli. Il primo libro dato alle stampe dalla cantautrice è “Se non ti vedo non esisti” del 2017, seguito l’anno successivo da “Questa è l'ultima volta che ti dimentico”.