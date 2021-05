Direttiva Europea sul Copyright: le perplessità dei musicisti tedeschi in vista del recepimento in Germania

Gema, la società di gestione collettiva tedesca, ha risposto a una buona rappresentanza di artisti e autori residenti in Germania che hanno manifestato qualche perplessità su come il parlamento di Berlino sta lavorando al recepimento della Direttiva Europea sul Copyright, operazione che - esattamente come in Italia e in ogni altro paese appartenente alla Comunità - porterà a una riforma delle normative che regolano il diritto d’autore.